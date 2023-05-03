Евросоюз намерен усилить борьбу с коррупцией

Еврокомиссия (ЕК) представила предложения по борьбе с коррупцией в Евросоюзе и на глобальном уровне.

Еврокомиссия (ЕК) представила предложения по борьбе с коррупцией в Евросоюзе и на глобальном уровне.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается в коммюнике ЕК, опубликованном в среду в Брюсселе.

"Сегодняшний набор мер включает новые и усиленные правила, предусматривающие уголовную ответственность за коррупционные правонарушения, и гармонизацию наказаний в странах ЕС, а также предложение высокого представителя (ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля - ИФ), поддержанное (Европейской) комиссией, о создании специального режима санкций в рамках совместной внешней политики и политики безопасности для борьбы с серьезными коррупционными действиями во всем мире.