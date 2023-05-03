Евросоюз намерен сделать производство оружия приоритетом экономики

Еврокомиссия разрабатывает пакет документов по ускоренной милитаризации экономики Евросоюза. ЕС в ближайшее время намерен сделать производство оружия одним из приоритетных направлений развития экономики наряду с зеленой энергетикой.

Еврокомиссия разрабатывает пакет документов по ускоренной милитаризации экономики Евросоюза. ЕС в ближайшее время намерен сделать производство оружия одним из приоритетных направлений развития экономики наряду с зеленой энергетикой.

Как передает Report , об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

Сегодня ЕК представит инициативу по развертыванию производства артиллерийских боеприпасов и ракет, в которые институты ЕС и страны сообщества инвестируют 1,5 миллиарда евро.

"ЕК предлагает предоставлять странам ЕС, которые инвестируют в развитие военной промышленности, изъятия из принятых в сообществе норм бюджетного дефицита и уровня госдолга, что позволит государствам активнее привлекать средства на военное строительство", — уточнил дипломат.

Как подчеркнул собеседник агентства, на данный момент изъятия могут быть предоставлены лишь для проектов, связанных с зеленой энергетикой.