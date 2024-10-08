Евросоюз намерен привлечь 10 млрд евро от продажи облигаций

Евросоюз планирует привлечь 10 млрд евро (11 млрд долларов) в результате продажи среднесрочного и долгосрочного траншей облигаций.

Евросоюз планирует привлечь 10 млрд евро (11 млрд долларов) в результате продажи среднесрочного и долгосрочного траншей облигаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, ЕС "продает больше облигаций со сроком погашения в декабре 2027 года и октябре 2039 года через банки, стремясь привлечь первые средства в четвертом квартале".

Такие синдицированные долговые обязательства "позволяют правительствам быстро привлекать большие суммы, диверсифицируя базу инвесторов", говорится в публикации.

Выпуск собственных облигаций блока, как отмечала газета Financial Times, стал стремительно расти после достижения в 2020 году соглашения стран-членов о выпуске общих долговых обязательств для программы NextGenerationEU, рассчитанной до 2027 года. Комплексный план восстановления европейской экономики и устойчивого развития призван помочь экономикам восстановиться от последствий пандемии и поддержать "зеленый и цифровой переход Европы". На его реализацию потребуется около 800 млрд евро.

Согласно обязательствам, Брюссель должен будет начать погашение займов для NextGenerationEU с 2028 года.