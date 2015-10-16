Евросоюз наделит Frontex полномочиями по выдворению нелегалов

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Евросоюз наделит агентство по охране внешних границ Frontex полномочиями по выдворению нелегалов и увеличит штат организации, заявил в пятницу председатель Евросовета Дональд Туск, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы договорились об общем управлении границами, чтобы усилить мандат Frontex. В ближайшие дни агентство будет развито в более оперативный орган. Наша цель — наделить Frontex правом возвращать нелегальных мигрантов по его собственной инициативе и сделать его более упредительным в защите внешних границ. В то же время страны-члены будут готовы направить дополнительно сотни пограничников для Frontex и (агентство по предоставлению убежища) EASO и обеспечить безопасность зон "горячих точек" в Греции и Италии", — сказал Туск журналистам после саммита ЕС.