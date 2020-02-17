Евросоюз на год продлил санкции в отношении Беларуси

Европейский союз продлил на год действие оружейного эмбарго в отношении Беларуси, а также ограничительные меры против четырех граждан этой страны. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном сегодня в Брюсселе.

"Совет решил продлить ограничительные меры против Беларуси на один год, до 28 февраля 2021 года", - отмечается в нем.

В документе поясняется, что Брюссель продлил действие эмбарго на поставки оружия и полицейской спецтехники, а также визовые ограничения против четырех белорусских силовиков "в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999-2000 годах".