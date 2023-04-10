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Евросоюз может принять 11-ый пакет санкций уже в апреле

Евросоюз может принять 11-ый пакет санкций уже в апреле Участник делегации Европарламента по связям с Россией, евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич рассказал газете «Известия», когда Евросоюз может ввести 11-ый пакет санкций.
Другие страны
10 апреля 2023 г. 04:57
Евросоюз может принять 11-ый пакет санкций уже в апреле

Участник делегации Европарламента по связям с Россией, евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич рассказал, когда Евросоюз может ввести 11-ый пакет санкций.

Как передает Report со ссылкой на газету "Известия", он отметил, что новые ограничения можно ожидать уже к концу апреля. Такой вывод парламентарий сделал, опираясь на прошлую динамику решений Евросоюза.

Вместе с тем депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек допустил, что ЕС введет меры уже на этой неделе.

В свою очередь, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу указал, что новые ограничения коснутся еще большего числа российских предпринимателей.

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