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Евросоюз может предложить Украине гарантии безопасности по итогам саммита

Евросоюз может предложить Украине гарантии безопасности по итогам саммита Группа стран-членов Евросоюза во главе с Францией работает над проектом декларации о "обязательствах по безопасности" для Украины со стороны сообщества. Они хотели бы его утверждения по итогам ближайшего саммита ЕС, который пройдет 29-30 июня.
Другие страны
29 июня 2023 г. 11:42
Евросоюз может предложить Украине гарантии безопасности по итогам саммита

Группа стран-членов Евросоюза во главе с Францией работает над проектом декларации о "обязательствах по безопасности" для Украины со стороны сообщества. Они хотели бы его утверждения по итогам ближайшего саммита ЕС, который пройдет 29-30 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило британское издание The Financial Times (FT).

По данным источников газеты, проект декларации был подготовлен Францией. Он "должен стать четким политическим сигналом" для России и Украины. Подразумевается, что декларация позволит Евросоюзу участвовать в создании системы безопасности для Украины, в том числе в сотрудничестве с НАТО. В проекте заявления содержится упоминание о том, что страны ЕС "готовы вместе с партнерами внести вклад в будущие обязательства по безопасности Украины, которые помогут Киеву защитить себя в долгосрочной перспективе, сдержать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации".

Издание сообщает, что текст декларации может претерпеть изменения, а ее авторы внесли в него необходимость "принимать во внимание политику в сфере безопасности и обороны ряда стран объединения". Это является отсылкой к нейтральному статусу некоторых государств ЕС. В частности, текущий проект документа вызвал возражения со стороны нейтральных Австрии, Ирландии и Мальты, которые хотят конкретного пояснения "обязательств по безопасности" перед Киевом.

"Хорошо это или плохо, но исход [украинского контрнаступления] повлияет на все, что мы делаем в отношении Украины, и мы все это осознаем. Финансирование, поддержка, политическая активность... И, самое главное, предстоящие мирные переговоры, нравится нам это или нет", - приводит FT слова неназванного европейского дипломата.

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