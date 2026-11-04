ЕС в июне 2027 года может подписать договор о присоединении Черногории

Европейский союз может завершить переговоры о вступлении Черногории в свои ряды до конца 2026 года, а уже в июне 2027 года подписать с ней договор о присоединении.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в ежегодном докладе Европейской комиссии о политике расширения.

"Впервые с 2011 года, когда ЕС завершил переговоры о вступлении с Хорватией, Евросоюз находится в положении, позволяющем в ближайшее время завершить переговоры о вступлении с другой страной-кандидатом, Черногорией", - отмечается в документе.

В Еврокомиссии подчеркнули, что это свидетельствует о последовательных усилиях Черногории по продвижению на пути евроинтеграции и проведению реформ, необходимых для вступления в ЕС.

В документе также говорится, что власти Черногории считают реальным завершение переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2026 года.