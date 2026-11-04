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    ЕС в июне 2027 года может подписать договор о присоединении Черногории

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 16:24
    ЕС в июне 2027 года может подписать договор о присоединении Черногории

    Европейский союз может завершить переговоры о вступлении Черногории в свои ряды до конца 2026 года, а уже в июне 2027 года подписать с ней договор о присоединении.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в ежегодном докладе Европейской комиссии о политике расширения.

    "Впервые с 2011 года, когда ЕС завершил переговоры о вступлении с Хорватией, Евросоюз находится в положении, позволяющем в ближайшее время завершить переговоры о вступлении с другой страной-кандидатом, Черногорией", - отмечается в документе.

    В Еврокомиссии подчеркнули, что это свидетельствует о последовательных усилиях Черногории по продвижению на пути евроинтеграции и проведению реформ, необходимых для вступления в ЕС.

    В документе также говорится, что власти Черногории считают реальным завершение переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2026 года.

    Европейский союз (ЕС) Черногория Вступление в Евросоюз
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