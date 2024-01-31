Евросоюз к началу марта передаст Украине только 600 тыс. снарядов

Страны ЕС к 1 марта смогут поставить в Украину только 600 тыс. артиллерийских снарядов из обещанного 1 млн.

Страны ЕС к 1 марта смогут поставить в Украину только 600 тыс. артиллерийских снарядов из обещанного 1 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Неназванные дипломаты сообщили о том, что из-за постоянных задержек производства боеприпасов и опасений по поводу истощения имеющихся запасов страны ЕС сильно отстанут от плана по поставкам 1 млн снарядов Киеву. Удастся направить лишь около 600 тыс. боеприпасов.

Ожидается, что на неформальной встрече в Брюсселе, которая проходит во вторник и среду, министры обороны ЕС попытаются найти дополнительные источники поставок.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещали в 2024 году осуществить милитаризацию промышленности ЕС и довести выпуск снарядов до 1 млн в год.