О нас

Евросоюз к началу марта передаст Украине только 600 тыс. снарядов

Евросоюз к началу марта передаст Украине только 600 тыс. снарядов Страны ЕС к 1 марта смогут поставить в Украину только 600 тыс. артиллерийских снарядов из обещанного 1 млн.
Другие страны
31 января 2024 г. 11:04
Евросоюз к началу марта передаст Украине только 600 тыс. снарядов

Страны ЕС к 1 марта смогут поставить в Украину только 600 тыс. артиллерийских снарядов из обещанного 1 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Неназванные дипломаты сообщили о том, что из-за постоянных задержек производства боеприпасов и опасений по поводу истощения имеющихся запасов страны ЕС сильно отстанут от плана по поставкам 1 млн снарядов Киеву. Удастся направить лишь около 600 тыс. боеприпасов.

Ожидается, что на неформальной встрече в Брюсселе, которая проходит во вторник и среду, министры обороны ЕС попытаются найти дополнительные источники поставок.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещали в 2024 году осуществить милитаризацию промышленности ЕС и довести выпуск снарядов до 1 млн в год.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EU to transfer only 600,000 shells to Ukraine by early March
Версия на азербайджанском языке Aİ Ukraynaya verdiyi vədi yerinə yetirə bilmir

Другие новости из категории

Боррель сообщил о возможном начале миссии ЕС в Красном море 17 февраля
Боррель сообщил о возможном начале миссии ЕС в Красном море 17 февраля
31 января 2024 г. 11:50
В Финляндии началось досрочное голосование во втором туре президентских выборов
В Финляндии началось досрочное голосование во втором туре президентских выборов
31 января 2024 г. 11:19
США направят 12 млн долларов для ускорения вступления Албании в Евросоюз
США направят 12 млн долларов для ускорения вступления Албании в Евросоюз
31 января 2024 г. 10:49
Два замминистра от правящей партии Японии хотят уйти в отставку из-за скандала
Два замминистра от правящей партии Японии хотят уйти в отставку из-за скандала
31 января 2024 г. 10:05
Экс-премьера Пакистана дополнительно приговорили к 14 годам заключения за коррупцию
Экс-премьера Пакистана дополнительно приговорили к 14 годам заключения за коррупцию
31 января 2024 г. 09:30
При землетрясении в Исикаве более 30 человек погибли из-за холода
При землетрясении в Исикаве более 30 человек погибли из-за холода
31 января 2024 г. 09:15
В аэропорту Нью-Дели из-за густого тумана задержали десятки авиарейсов
В аэропорту Нью-Дели из-за густого тумана задержали десятки авиарейсов
31 января 2024 г. 09:07
Армия Израиля сообщила о гибели еще трех военнослужащих в секторе Газа
Армия Израиля сообщила о гибели еще трех военнослужащих в секторе Газа
31 января 2024 г. 08:41
Лондон рассматривает возможность отправки своего авианосца в Красное море
Лондон рассматривает возможность отправки своего авианосца в Красное море
31 января 2024 г. 06:42
Белый дом: Байден намерен провести телефонный разговор с Си Цзиньпином
Белый дом: Байден намерен провести телефонный разговор с Си Цзиньпином
31 января 2024 г. 05:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi