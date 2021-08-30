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Евросоюз из-за ситуации с COVID-19 ввел ограничения на въезд из США

Евросоюз из-за ситуации с COVID-19 ввел ограничения на въезд из США Евросоюз в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за роста заболеваемости коронавирусом исключил пять стран, включая США, из списка государств, с которыми рекомендовано открыть внешние границы союза
Другие страны
30 августа 2021 г. 20:17
Евросоюз из-за ситуации с COVID-19 ввел ограничения на въезд из США

Евросоюз в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за роста заболеваемости коронавирусом исключил пять стран, включая США, из списка государств, с которыми рекомендовано открыть внешние границы союза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление ЕС.

"Совет ЕС обновил список стран, для которых ограничения на поездки должны быть сняты. В частности, Израиль, Косово, Ливан, Черногория, Северная Македония и США были исключены из этого списка", - указывается в документе.

До последнего момента в список ЕС входили 23 государства.

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