Евросоюз исключил ХАМАС из списка террористических организаций

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный суд Европейского Союза аннулировал решение об оставлении палестинского движения ХАМАС в списке террористических организаций, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

В суде пришли к выводу, что обвинения против организации основаны не на анализе действий ХАМАС, а на утверждениях, распространенных в СМИ и интернете.

В то же время ограничительные меры против организации останутся в силе на протяжении трех месяцев.

Многие страны (Израиль, США, Канада и другие) продолжают считать ХАМАС террористами.