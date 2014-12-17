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    Евросоюз исключил ХАМАС из списка террористических организаций

    Ограничительные меры против организации останутся в силе еще на протяжении трех месяцев

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный суд Европейского Союза аннулировал решение об оставлении палестинского движения ХАМАС в списке террористических организаций, сообщает Report со ссылкой на Reuters. 

    В суде пришли к выводу, что обвинения против организации основаны не на анализе действий ХАМАС, а на утверждениях, распространенных в СМИ и интернете.

    В то же время ограничительные меры против организации останутся в силе на протяжении трех месяцев.

    Многие страны (Израиль, США, Канада и другие) продолжают считать ХАМАС террористами.

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