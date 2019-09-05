​Евросоюз и Великобритания все еще не достигли прогресса по Brexit

Евросоюз и Великобритания все еще не достигли прогресса на переговорах по выходу королевства из состава сообщества, стороны договорились провести очередную встречу на техническом уровне 6 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева на пресс-конференции в Брюсселе.

"Стороны договорились встретиться снова в пятницу. Для достижения прогресса нам нужно получить конкретные предложения (от Великобритании) в рамках существующего соглашения", - сказала М.Андреев, отвечая на вопросы журналистов о том, есть ли прогресс по итогам технических переговоров.

Также в ЕК отметили, что 27 стран ЕС примут решение о переносе даты Brexit, если поступит официальный запрос от Лондона.

Ранее парламент Великобритании не поддержал идею о проведении внеочередных выборов 15 октября.