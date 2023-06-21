Евросоюз и США намерены усилить антироссийские санкции

Евросоюз и США в ходе совместного министерского заседания по внутренним делам и юстиции в Швеции в среду обсудили усиление антироссийских санкций, а также сотрудничество по использованию для нужд Украины замороженных российских активов.

Евросоюз и США в ходе совместного министерского заседания по внутренним делам и юстиции в Швеции в среду обсудили усиление антироссийских санкций, а также сотрудничество по использованию для нужд Украины замороженных российских активов.

Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Мы обсудили нашу поддержку Украины, наше партнерство в этой области углубляется… Необходимо привлечь к ответственности виновных…, и мы рады, что наше сотрудничество продолжается… По усилению санкций и сотрудничеству в выявлении и конфискации российских активов продолжают работу наши контактные группы. И работа по поиску путей использования активов для восстановления Украины будет продолжена", - сказал он.

Еврочиновник отметил, что трансатлантическое сотрудничество идет также по линии создаваемого в настоящее время в Гааге международного центра по расследованию предполагаемых военных преступлений в Украине. "Одним из примеров нашего сотрудничества станет открывающийся официально через некоторое время в Гааге международный центр по расследованию преступлений в Украине", - указал он.