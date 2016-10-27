ЕС и Канада достигли договоренности по торговому соглашению

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Евросоюз и Канада достигли договоренности по торговому соглашению между двумя сторонами (CETA).

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, об этом объявил премьер Бельгии Шарль Мишель.

По его словам, бельгийский регион Валлония, который ранее блокировал принятие соглашения дал добро на его реализацию.

Отметим, что соглашение CETA предусматривает свободную торговлю между Канадой и ЕС. Валлонские предприниматели опасались, что со вступлением в силу соглашения, их продукция будет вытеснена канадской продукцией.