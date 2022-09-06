В Евросоюзе готовятся к новым вспышкам COVID-19

Евросоюз намерен защитить своих граждан от коронавирусной инфекции до появления новых вспышек, которые ожидаются этой осенью.
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1 сентября Европейское агентство лекарственных средств дало зеленый свет применению новых версий BioNTech/Pfizer и Moderna. На следующий день Еврокомиссия попросила страны-члены срочно разработать национальные стратегии вакцинации.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний прогнозирует, что после довольно спокойного лета в нескольких европейских странах могут наблюдаться "тенденции к росту" случаев заражения и госпитализации.
Хотя ЕС является вторым по величине производителем вакцин, председатель Специального парламентского комитета по COVID-19 обеспокоена низким уровнем вакцинации в некоторых местах.
"По-моему, лучшие советы, которые мы можем дать сегодня широкой публике, - это быть начеку, обезопасить себя, сделать прививку, особенно если вам больше 65 лет, и вы принадлежите к группе риска, - сказала Кэтлин Ван Бремпт. - Хорошо, если будет вакцинировано много людей. Чем больше людей получат уколы, тем нам будет легче, и тем меньше у нас будет ограничений. Но все зависит от того, как мы будем действовать в соответствии с этими рекомендациями".
Европарламент выразил обеспокоенность тем, что затраты на эти меры борьбы с коронавирусом недостаточно прозрачны. Депутаты также требуют предавать гласности подробности контрактов с фармацевтическими компаниями.