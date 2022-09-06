В Евросоюзе готовятся к новым вспышкам COVID-19

Евросоюз намерен защитить своих граждан от коронавирусной инфекции до появления новых вспышек, которые ожидаются этой осенью.

Евросоюз намерен защитить своих граждан от коронавирусной инфекции до появления новых вспышек, которые ожидаются этой осенью.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, в Европейском парламенте представители фармацевтической промышленности обсудили с депутатами выпуск вакцин второго поколения.

1 сентября Европейское агентство лекарственных средств дало зеленый свет применению новых версий BioNTech/Pfizer и Moderna. На следующий день Еврокомиссия попросила страны-члены срочно разработать национальные стратегии вакцинации.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний прогнозирует, что после довольно спокойного лета в нескольких европейских странах могут наблюдаться "тенденции к росту" случаев заражения и госпитализации.

Хотя ЕС является вторым по величине производителем вакцин, председатель Специального парламентского комитета по COVID-19 обеспокоена низким уровнем вакцинации в некоторых местах.

"По-моему, лучшие советы, которые мы можем дать сегодня широкой публике, - это быть начеку, обезопасить себя, сделать прививку, особенно если вам больше 65 лет, и вы принадлежите к группе риска, - сказала Кэтлин Ван Бремпт. - Хорошо, если будет вакцинировано много людей. Чем больше людей получат уколы, тем нам будет легче, и тем меньше у нас будет ограничений. Но все зависит от того, как мы будем действовать в соответствии с этими рекомендациями".

Европарламент выразил обеспокоенность тем, что затраты на эти меры борьбы с коронавирусом недостаточно прозрачны. Депутаты также требуют предавать гласности подробности контрактов с фармацевтическими компаниями.