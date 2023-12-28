Евросоюз готовит новые санкции в отношении России

Евросоюз готовит новые санкции в отношении России.

Евросоюз готовит новые санкции в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге журналистам представитель Минэкономики Германии.

Кроме того, система ограничений будет расширена и доработана с целью предотвращения их обхода.

"Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты", - сказал он. "Это означает, что санкционная система будет расширяться и совершенствоваться, возможности обхода [ограничительных мер] будут обнаруживаться и пресекаться", - отметил он.