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Евросоюз готов обсудить смягчение санкций против Сирии

Евросоюз готов обсудить смягчение санкций против Сирии Европейский союз готов обсудить смягчение санкций против Сирии.
Другие страны
23 января 2025 г. 13:46
Евросоюз готов обсудить смягчение санкций против Сирии

Европейский союз готов обсудить смягчение санкций против Сирии.

Как сообщает Report, об этом в интервью турецкому агентству "Анадолу" заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По ее словам, пока рано говорить о том, движется ли Сирия в правильном направлении.

"Мы хотим видеть более всестороннее правительство в Сирии, без признаков радикализации. Стабильность в стране отвечает интересам всех. Мы готовы обсуждать смягчение санкций, но будем действовать поэтапно. Если они будут двигаться в верном направлении, мы тоже готовы предпринять необходимые с нашей стороны шаги", - сказала она.

Каллас также отметила, что если временное правительство Сирии начнет принимать неверные решения, ЕС может вернуть часть санкций: "Вопрос Сирии будет обсуждаться 27 января на встрече министров иностранных дел ЕС. Мы готовы сделать все необходимое для восстановления Сирии".

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Версия на английском языке EU 'willing to discuss relief of sanctions' on Syria
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Suriyaya tətbiq olunmuş sanksiyaların yumşaldılmasını müzakirə etməyə hazırdır

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