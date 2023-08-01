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Евросоюз готов обсудить поддержку военной операции в Нигере

Евросоюз готов обсудить поддержку военной операции в Нигере Европейский союз (ЕС) готов рассмотреть поддержку военной операции в Нигере, если поступит соответствующая заявка от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
Другие страны
1 августа 2023 г. 20:35
Евросоюз готов обсудить поддержку военной операции в Нигере

Европейский союз (ЕС) готов рассмотреть поддержку военной операции в Нигере, если поступит соответствующая заявка от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге сообщила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

"Евросоюз пока не получал от ЭКОВАС никаких подобных запросов, но мы готовы их рассмотреть, если они поступят", — сказала дипломат, добавив, что этот запрос будет рассмотрен Евросоюзом "с целью наилучшим образом выполнить свои политические обязательства".

По словам Массрали, переворот в Нигере — это угроза демократии. "Мы полностью поддерживаем позицию ЭКОВАС, что переворот является нарушением демократических принципов, на которых основана политическая власть в регионе", - подчеркнула она.

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