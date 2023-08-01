Евросоюз готов обсудить поддержку военной операции в Нигере

Европейский союз (ЕС) готов рассмотреть поддержку военной операции в Нигере, если поступит соответствующая заявка от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
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"Евросоюз пока не получал от ЭКОВАС никаких подобных запросов, но мы готовы их рассмотреть, если они поступят", — сказала дипломат, добавив, что этот запрос будет рассмотрен Евросоюзом "с целью наилучшим образом выполнить свои политические обязательства".
По словам Массрали, переворот в Нигере — это угроза демократии. "Мы полностью поддерживаем позицию ЭКОВАС, что переворот является нарушением демократических принципов, на которых основана политическая власть в регионе", - подчеркнула она.