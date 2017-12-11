Евросоюз формально запустил оборонное сотрудничество

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Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Евросоюз cегодня формально одобрил документ о запуске постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) в области обороны и безопасности, список проектов сотрудничества будет одобрен в начале 2018 года. Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Совета ЕС.

PESCO позволяет совместно разрабатывать силы и средства и осуществлять операции в сфере обороны и безопасности.

В решении значится список стран-участниц, прописаны цели и совместные обязательства этих стран, в том числе "регулярное увеличение оборонных бюджетов в реальных размерах с целью достичь согласованных целей".

В ноябре 23 страны-члена ЕС, в том числе не входящие в НАТО Австрия, Кипр, Финляндия и Швеция, официально уведомили Евросоюз о намерении приступить к реализации PESCO. Позже к ним присоединились еще две страны. Не выразили желания участвовать в PESCO только Великобритания, Дания и Мальта.