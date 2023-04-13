Евросоюз добавил в черный список ЧВК "Вагнер" и РИА ФАН

Евросоюз (ЕС) расширил черный список в отношении России, добавив в него два юридических лица - ЧВК "Вагнер" и российское агентство международной информации "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН).

Евросоюз (ЕС) расширил черный список в отношении России, добавив в него два юридических лица - ЧВК "Вагнер" и российское агентство международной информации "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в "Официальном журнале ЕС", в котором в четверг опубликованы соответствующие нормативные акты.

"Совет считает, что к перечню физических и юридических лиц, организаций и органов, к которым применяются ограничительные меры, должны быть добавлены два юридических лица", - отмечается в нем.