Евросоюз частично снял санкции с Беларуси

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ ЕС частично снял санкции с Беларуси, которые действовали более 13 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение приняли главы МИД 28 стран ЕС на плановом заседании Совета Евросоюза.

По предварительной информации, Совет ЕС отменил визовые запреты и заморозку активов президента Александра Лукашенко и 170 чиновников, а также исключил из черного списка 3 компании. При этом ЕС оставил в силе эмбарго на поставки оружия и спецтехники в страну.

"Решение о снятии части рестриктивных мер в отношении Беларуси вступит в силу с момента публикации в Официальном журнале ЕС 16 февраля", - говорится в заявлении Совета.