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Евросоюз будет выступать против демилитаризации Украины

Евросоюз будет выступать против демилитаризации Украины Европейский союз будет выступать против демилитаризации и внеблокового статуса Украины в качестве условий для завершения российско-украинского конфликта.
Другие страны
8 мая 2025 г. 18:51
Евросоюз будет выступать против демилитаризации Украины

Европейский союз будет выступать против демилитаризации и внеблокового статуса Украины в качестве условий для завершения российско-украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве.

"Министры обсудили принципы возможного мирного урегулирования", - заявила она, подчеркнув, что ЕС "не допускает мысли" о демилитаризации Киева, выступает против обязательств не принимать Украину в НАТО и настаивает на ее вступлении в Евросоюз.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Ukraynanın demilitarizasiyasına qarşı çıxacaq

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