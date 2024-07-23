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Евросоюз, Британия и США намерены согласовать конкуренцию в сфере ИИ

Евросоюз, Британия и США намерены согласовать конкуренцию в сфере ИИ Регуляторные органы Европейского союза, США и Великобритании подписали совместное заявление об обеспечении эффективной конкуренции и защите прав потребителей в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
Другие страны
23 июля 2024 г. 21:08
Евросоюз, Британия и США намерены согласовать конкуренцию в сфере ИИ

Регуляторные органы Европейского союза, США и Великобритании подписали совместное заявление об обеспечении эффективной конкуренции и защите прав потребителей в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report, об этом сообщается в размещенном на сайте ЕК совместном заявлении Еврокомиссии, Минюста и Федеральной торговой комиссии США, а также Управления по вопросам конкуренции Великобритании.

"Мы будем работать над обеспечением эффективной конкуренции и справедливого и честного отношения к потребителям", - уточняется в сообщении.

Согласно информации, регуляторы планируют осуществлять контроль за инвестициями и заключением партнерских соглашений между новыми компаниями и давними участниками рынка ИИ.

Отмечается, что страны также договорились защищать право потребителей на свободу выбора продукции.

Напомним, что 13 марта Европарламент принял первый в мире документ, регулирующий технологии искусственного интеллекта.

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