Евросоюз, Британия и США намерены согласовать конкуренцию в сфере ИИ

Регуляторные органы Европейского союза, США и Великобритании подписали совместное заявление об обеспечении эффективной конкуренции и защите прав потребителей в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
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"Мы будем работать над обеспечением эффективной конкуренции и справедливого и честного отношения к потребителям", - уточняется в сообщении.
Согласно информации, регуляторы планируют осуществлять контроль за инвестициями и заключением партнерских соглашений между новыми компаниями и давними участниками рынка ИИ.
Отмечается, что страны также договорились защищать право потребителей на свободу выбора продукции.
Напомним, что 13 марта Европарламент принял первый в мире документ, регулирующий технологии искусственного интеллекта.