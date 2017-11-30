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    Евросоюз анонсировал создание черного списка стран "налогового рая"

    Список будет утвержден и обнародован 5 декабря Советом министров экономики и финансов ЕС

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Евросоюз составит и опубликует список стран, которые по его мнению, служат "налоговым раем", способствуют уклонению от налогов резидентов стран ЕС. 

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси.

    Список будет утвержден и обнародован 5 декабря Советом министров экономики и финансов ЕС. Он составляется на основе информации, которую представят все страны-члены союза.

    По его словам, это станет первым этапом в борьбе с "налоговым раем".

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