Евросоюз анонсировал новый пакет санкций против России

Новый пакет санкций ЕС против Россия будет принят утром во вторник.

Новый пакет санкций ЕС против Россия будет принят утром во вторник.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Новый пакет санкций будет одобрен сегодня утром. Такой сильный пакет санкций никогда не принимался в истории Евросоюза. Это историческое решение", - сказал Ле Мэр перед саммитом глав министерств финансов Евросоюза в Брюсселе.

Он также отметил, что большая часть финансовой системы РФ будет затронута санкциям. По словам французского министра, также будет введен запрет на экспорт предметов роскоши из Россия.