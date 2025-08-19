Евросовет проводит видеоконференцию по итогам украинских переговоров в Вашингтоне

Европейский совет проводит экстренное заседание в формате видеоконференции для обсуждения итогов переговоров по Украине.

Как передает Report, об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в социальной сети "X".

"Видеоконференция с членами Европейского совета для обсуждения итогов переговоров по Украине началась несколько минут назад. ЕС твердо поддерживает украинский народ и президента Владимира Зеленского. Украина была и остается в центре внимания лидеров в ближайшие недели и месяцы, пока мы продолжаем поддерживать усилия по достижению справедливого и устойчивого мира. Первым делом Россия должна немедленно прекратить насилие", - написал он.