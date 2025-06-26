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Евросовет не смог принять 18-й пакет санкций против РФ

Евросовет не смог принять 18-й пакет санкций против РФ Европейский совет не смог принять 18-й пакет санкций для России из-за войны с Украиной.
Другие страны
26 июня 2025 г. 22:04
Евросовет не смог принять 18-й пакет санкций против РФ

Европейский совет не смог принять 18-й пакет санкций для России из-за войны с Украиной.

Как передает Report, это следует из итогового документа, которые были приняты в ходе заседания Европейского совета на уровне глав государств и правительств.

"Европейский союз вместе с партнерами намерен ограничить способность России продолжать вести свою агрессивную войну. Санкции являются неотъемлемой частью политики ЕС для достижения этой общей цели. Европейский совет приветствует принятие 17-го пакета санкций, направленных, в частности, против энергетического и финансового секторов России, включая "теневой флот" нефтяных танкеров и их операторов. Европейский совет призывает к дальнейшим мерам против российского теневого флота, который используется Россией для обхода санкций и создает значительные экологические риски и риски для безопасности. В этом контексте он призывает Совет быстро принять новый пакет санкций. Он также подчеркивает важность дальнейшего усиления мер против обхода", - говорится в документе.

Кроме того, лидеры ЕС заявили, что, согласно законодательству ЕС, активы России должны оставаться обездвиженными, пока "Россия не прекратит свою войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, причиненный этой войной".

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