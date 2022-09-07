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Евросовет может утвердить отмену упрощенного визового режима с РФ 12 сентября

Евросовет может утвердить отмену упрощенного визового режима с РФ 12 сентября Европейский совет 12 сентября может утвердить вслед за Еврокомиссией (ЕК) документ об отмене упрощенного визового режима с Россией. Приостановка облегченной системы предполагает увеличение сбора до 80 евро с 35, а также продления сроков оформления — до 45
Другие страны
7 сентября 2022 г. 12:06
Евросовет может утвердить отмену упрощенного визового режима с РФ 12 сентября

Европейский совет 12 сентября может утвердить вслед за Еврокомиссией (ЕК) документ об отмене упрощенного визового режима с Россией. Приостановка облегченной системы предполагает увеличение сбора до 80 евро с 35, а также продления сроков оформления — до 45 дней вместо 10.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Кроме того, претендентам на получение шенгенской визы придется предоставить больше документов, чем раньше. А сроки действия въездных разрешений, скорее всего, будут сокращены.

В ЕК не исключают возможности пересмотра уже выданных виз на национальном уровне. Консульствам уже рекомендовано проверять желающих получить документ на предмет угрозы безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Şurası Rusiya ilə sadələşdirilmiş viza rejiminin ləğvini təsdiqləyə bilər
Версия на английском языке European Council may approve abolition of simplified visa regime with Russia on September 12

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