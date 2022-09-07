Евросовет может утвердить отмену упрощенного визового режима с РФ 12 сентября

Европейский совет 12 сентября может утвердить вслед за Еврокомиссией (ЕК) документ об отмене упрощенного визового режима с Россией. Приостановка облегченной системы предполагает увеличение сбора до 80 евро с 35, а также продления сроков оформления — до 45

Европейский совет 12 сентября может утвердить вслед за Еврокомиссией (ЕК) документ об отмене упрощенного визового режима с Россией. Приостановка облегченной системы предполагает увеличение сбора до 80 евро с 35, а также продления сроков оформления — до 45 дней вместо 10.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Кроме того, претендентам на получение шенгенской визы придется предоставить больше документов, чем раньше. А сроки действия въездных разрешений, скорее всего, будут сокращены.

В ЕК не исключают возможности пересмотра уже выданных виз на национальном уровне. Консульствам уже рекомендовано проверять желающих получить документ на предмет угрозы безопасности.