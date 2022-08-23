Европу накрыла самая сильная за 500 лет засуха

Европейский континент накрыла самая сильная за 500 лет засуха.
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В Брюсселе с беспокойством изучают влияние рекордно жаркого лета на природу и людей.
"В последней сводке по мониторингу посевов подчеркивается, что исключительно жаркие и сухие погодные условия во многих частях Европы продолжают значительно снижать прогнозы урожайности посевов этого лета. По мнению ученых Еврокомиссии, в западной части Средиземного моря погода останется теплее и суше обычного до ноября. Как мы говорили ранее, засухи, подобной нынешней, не было по меньшей мере 500 лет", - отметил официальный представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке.
Уничтожение посевов - не единственное последствие засухи. Во многих европейских городах и деревнях, как, например, в Ле-Буше-Сен-Николь на юго-востоке Франции, жителям не хватает питьевой воды. Её приходится доставлять грузовиками.
Низкий уровень воды в реках и озерах усиливает проблемы с окружающей средой. Во многих водоемах рыба умирает, а водный пассажирский и грузовой транспорт перестает ходить из-за недостаточной глубины.
Другое последствие жары и засухи — пожары, в 2022-м уничтожившие почти 700 тысяч гектаров леса. Это в четыре раза больше, чем в среднем за год.