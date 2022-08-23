Европу накрыла самая сильная за 500 лет засуха

Европейский континент накрыла самая сильная за 500 лет засуха.

Европейский континент накрыла самая сильная за 500 лет засуха.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, ситуация, сложившаяся на озере Брене на границе Швейцарии и Франции, отлично показывает масштаб исторической засухи в Европе. Водоем образовался в горном массиве Юра 12 тысяч лет назад. Раньше его глубина достигала 18 метров, но этим летом озеро высохло почти полностью.

В Брюсселе с беспокойством изучают влияние рекордно жаркого лета на природу и людей.

"В последней сводке по мониторингу посевов подчеркивается, что исключительно жаркие и сухие погодные условия во многих частях Европы продолжают значительно снижать прогнозы урожайности посевов этого лета. По мнению ученых Еврокомиссии, в западной части Средиземного моря погода останется теплее и суше обычного до ноября. Как мы говорили ранее, засухи, подобной нынешней, не было по меньшей мере 500 лет", - отметил официальный представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке.

Уничтожение посевов - не единственное последствие засухи. Во многих европейских городах и деревнях, как, например, в Ле-Буше-Сен-Николь на юго-востоке Франции, жителям не хватает питьевой воды. Её приходится доставлять грузовиками.

Низкий уровень воды в реках и озерах усиливает проблемы с окружающей средой. Во многих водоемах рыба умирает, а водный пассажирский и грузовой транспорт перестает ходить из-за недостаточной глубины.

Другое последствие жары и засухи — пожары, в 2022-м уничтожившие почти 700 тысяч гектаров леса. Это в четыре раза больше, чем в среднем за год.