Европол задержал 79 человек по подозрению в мошенничестве

Европол задержал 79 человек, подозреваемых в мошенничестве с авиабилетами.

Как передает Report, об этом сообщает Газета.ru.

Как отмечается, злоумышленники пользовались украденными и поддельными картами при покупке авиабилетов. Их задержали в ходе 12-й межправительственной операции в рамках Global Airline Action Days (GAAD), которая состоялась в более чем 200 аэропортах мира с 18 по 22 ноября.

Полицейской службе ЕС удалось обнаружить 150 подозрительных транзакций, а также пресечь попытки незаконного пересечения границ, использования поддельных удостоверений личности и похищения ребенка.

Известно, что за последние несколько лет в ЕС участились случаи мошенничества с использованием кредитных карт. По оценкам экспертов, убытки авиационной отрасли достигают порядка 1 млрд долларов в год.