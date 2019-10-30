Европол задержал 60 интернет-мошенников

Международная операция под руководством правоохранительных органов Австрии позволила арестовать 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в виртуальном пространстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Европейском полицейском агентстве (Европол), оказавшем поддержку действиям блюстителей порядка.

"Операция была направлена против преступных сетей, занимающихся мошенничеством, в частности проводящих незаконные операции на различных платформах и использующих украденные данные кредитных карт для совершения покупок в интернете", - отметили в организации.

В операции приняли участие Колумбия и 18 европейских стран, в том числе Великобритания, Германия и Франция. Арест подозреваемых был произведен в период с 23 сентября по 4 октября.

"Выявлены более 6,5 тыс. мошеннических операций, проведены обыски в 40 домах и арестованы 60 человек", - подчеркнули в организации. Ущерб от деятельности злоумышленников, по предварительной информации, составил не менее 5 млн. евро.