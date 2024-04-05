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Европол выявил более 820 опасных для ЕС преступных группировок

Европол выявил более 820 опасных для ЕС преступных группировок Европейское полицейское агентство (Европол) выявило более 800 преступных группировок, которые представляют серьезную угрозу для Евросоюза.
Другие страны
5 апреля 2024 г. 22:31
Европол выявил более 820 опасных для ЕС преступных группировок

Европейское полицейское агентство (Европол) выявило более 800 преступных группировок, которые представляют серьезную угрозу для Евросоюза.

Как передает Report, об этом говорится в докладе организации.

Данные, полученные от всех государств Европола, позволили составить карту и проанализировать действия злоумышленников на европейском уровне. Это первый в своем роде доклад, который охватывает все сферы незаконной деятельности, включая торговлю людьми, наркотиками и оружием, налоговые преступления и отмывание денег.

В общей сложности специалисты выявили 821 преступную организацию, в которую входят 25 тыс. человек 112 различных национальностей. Около половины из них вовлечены в наркоторговлю. В частности, 113 группировок причастны преимущественно к торговле кокаином, еще 44 - к торговле марихуаной. Более 100 организаций занимаются незаконным оборотом различных видов наркотиков.

Почти две трети преступных группировок состоят из представителей разных национальностей. По данным Европола, различные причины побуждают их орудовать вместе. Иногда речь идет о региональном взаимодействии, в некоторых случаях одна национальность является доминирующей, к ней примыкают злоумышленники других национальностей.

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