Европол вскрыл преступный чат, арестовано свыше тысячи человек

Это произошло благодаря тому, что полиция сумела расшифровать секретный чат, где общались подозреваемые

Полиция Франции, Нидерландов и Англии провела крупнейшую в истории операцию против организованной преступности.

Как передает Report со ссылкой на BBC, задержано больше тысячи человек, изъяты оружие, миллионы фунтов и евро, тонны наркотиков. Это произошло благодаря тому, что полиция сумела расшифровать секретный чат, где общались подозреваемые.

В Великобритании арестованы 746 человек, в Нидерландах - больше ста, во Франции не стали называть точное количество задержанных, только уточнив, что речь также идет о сотнях людей, вовлеченных, по мнению полиции, в незаконную деятельность. Их имена и роли в преступлениях полиция пока не раскрывает.

Известно, что во всех трех странах задержали и полицейских, которых теперь обвиняют в сотрудничестве с криминалитетом.

В Великобритани и у задержанных изъяты 54 млн фунтов наличными, больше двух тонн наркотиков (полторы тонны из них - кокаин) и 28 млн таблеток этизолама, 77 единиц оружия, а также 55 автомобилей премиум-класса.

В Нидерландах у задержанных также изъяли около 20 млн евро, 8 тонн кокаина и 1,2 тонны метамфетаминов. Франция объявит о результатах операции Venetic позже, в Национальной жандармерии сказали, что она еще не завершена.

Задержанные будут обвинены в убийствах и покушениях на убийство, в торговле наркотиками, грабежах и уличных нападениях.