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Европол вскрыл преступный чат, арестовано свыше тысячи человек

Европол вскрыл преступный чат, арестовано свыше тысячи человек Это произошло благодаря тому, что полиция сумела расшифровать секретный чат, где общались подозреваемые
Другие страны
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4 июля 2020 г. 18:01
Европол вскрыл преступный чат, арестовано свыше тысячи человек

Полиция Франции, Нидерландов и Англии провела крупнейшую в истории операцию против организованной преступности.

Как передает Report со ссылкой на BBC, задержано больше тысячи человек, изъяты оружие, миллионы фунтов и евро, тонны наркотиков. Это произошло благодаря тому, что полиция сумела расшифровать секретный чат, где общались подозреваемые.

В Великобритании арестованы 746 человек, в Нидерландах - больше ста, во Франции не стали называть точное количество задержанных, только уточнив, что речь также идет о сотнях людей, вовлеченных, по мнению полиции, в незаконную деятельность. Их имена и роли в преступлениях полиция пока не раскрывает.

Известно, что во всех трех странах задержали и полицейских, которых теперь обвиняют в сотрудничестве с криминалитетом.

В Великобритани и у задержанных изъяты 54 млн фунтов наличными, больше двух тонн наркотиков (полторы тонны из них - кокаин) и 28 млн таблеток этизолама, 77 единиц оружия, а также 55 автомобилей премиум-класса.

В Нидерландах у задержанных также изъяли около 20 млн евро, 8 тонн кокаина и 1,2 тонны метамфетаминов. Франция объявит о результатах операции Venetic позже, в Национальной жандармерии сказали, что она еще не завершена.

Задержанные будут обвинены в убийствах и покушениях на убийство, в торговле наркотиками, грабежах и уличных нападениях.

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