Европол впервые возглавила женщина

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Бывшая глава криминальной полиции Бельгии Катрин де Боль сегодня официально вступила в должность исполнительного директора Европейского полицейского агентства (Европол).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, впервые в истории это учреждение возглавила женщина.

Отметим, что совет ЕС по внутренним делам и юстиции на плановом заседании в Брюсселе утвердил ее на этой должности 8 марта. На этом посту она сменила исполнительного директора Европола Роба Уэйнрайта. Глава Европола назначается на четырехлетний срок.

"Моей главной задачей на этом посту станет повышение доверия к агентству и повышение результативности его работы. Кроме того, необходимо обеспечить сохранение баланса между операционными потребностями стран-членов и ролью Европола в европейской повестке дня в сфере безопасности", - заявила Катрин де Болль после своего назначения.