Европол: Прошлый год стал рекордным по числу террористических нападений в ЕС

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Рекордное число террористических нападений было спланировано, предотвращено и реализовано на территории Евросоюза в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете полицейской службы ЕС (Европол).

По данным ведомства, всего в странах блока было зафиксировано 211 нападений. Это самое большое число с 2006 года, когда был начат ежегодный учет.

В прошлом году нападения готовились, совершались и предотвращались в шести странах ЕС: Дании, Франции, Греции, Италии, Испании и Великобритании.

Больше всего нападений - 103 - было зафиксировано в Великобритании, за ней следует Франция (72 нападения) и Испания (25 нападений).

В результате нападений в прошлом году погиб 151 человек, более 360 человек получили ранения, отмечается в отчете.