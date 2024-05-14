Европол подвергся атакам хакеров

Европол подвергся атак хакеров IntelBroker, которые выставили на продажу конфиденциальные данные.

Европол подвергся атак хакеров IntelBroker, которые выставили на продажу конфиденциальные данные.

Как передает Report, об этом сообщает издание Politico.

"Правоохранительное агентство ЕС Европол недавно пострадало от утечки данных, в результате того что хакеры проникли на внутренние платформы, подтвердило издание Politico. Хакеры разместили данные на онлайн-форуме, популярном среди киберпреступных группировок, и заявили, что продают данные, некоторые из которых, по их утверждению, являются секретными записями", - пишет издание.

Отмечается, что эти же хакеры стоят за недавними взломами корпорации General Electric и кражей конфиденциальных военных файлов, принадлежащих агентству перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.