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Европол опроверг заявление о контрабанде оружия из Украины

Европол опроверг заявление о контрабанде оружия из Украины Европейское полицейское управление не подтвердило заявление о якобы контрабанде оружия из Украины.
Другие страны
23 июля 2022 г. 04:48
Европол опроверг заявление о контрабанде оружия из Украины

Европейское полицейское управление не подтвердило заявление о якобы контрабанде оружия из Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится на официальном сайте управления.

В сообщении сказано, что Европол тесно сотрудничает с украинскими официальными лицами, чтобы уменьшить угрозу незаконного оборота оружия в Европейский Союз.

"Мы полностью доверяем им, поскольку они внедряют новые меры по мониторингу и отслеживанию этого огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существует потенциальная угроза попадания огнестрельного оружия "не в те руки", что происходило в зонах боевых действий в прошлом.

"Что касается войны в Украине, Европол предупредил, что распространение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в Украине может привести к увеличению незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов в ЕС через установленные маршруты контрабанды или онлайн-платформы. Эта угроза может даже возрасти после окончания конфликта", - отметили в управлении.

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