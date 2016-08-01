​Европол: ИГ готовит новое поколение террористов

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства" готовят новое поколение террористов. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Европол.

Речь идет о детях иностранных боевиков в Сирии и Ираке. По информации Европола, основывающегося на данных исследовательского центра Quilliam Foundation, в настоящее время на захваченных боевиками территориях находятся более 50 детей из Великобритании и примерно 31 тыс. беременных женщин.

В Европоле новое поколение террористов называют "особой проблемой". Боевики ИГ делают ставку на детей, поскольку с раннего возраста у них снижается чувствительность после "идеологической обработки". Возвратившись в родные страны, они могут оказывать пособничество, собирать средства для террористов, заниматься вербовкой и другой радикальной деятельностью.

"Они представляют непосредственную угрозу и останутся ей и в долгосрочной перспективе. Их образовательная идеологическая обработка воспитывает ненависть к Западу и называет все другие государства незаконными", - считает старший научный сотрудник Quilliam Foundation Никита Малик.