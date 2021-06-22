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Европол: Более 20 человек погибли в результате терактов в ЕС в 2020 году

Европол: Более 20 человек погибли в результате терактов в ЕС в 2020 году Более 20 человек стали жертвами террористических атак в Евросоюзе в 2020 году.
Другие страны
22 июня 2021 г. 18:15
Европол: Более 20 человек погибли в результате терактов в ЕС в 2020 году

Более 20 человек стали жертвами террористических атак в Евросоюзе в 2020 году.

Как предает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник докладе Европейского полицейского агентства (Европол).

"В общей сложности на территории ЕС в 2020 году было зарегистрировано 57 совершенных, предотвращенных и неудавшихся терактов, - говорится в документе. - Кроме того, Великобритания сообщила о 62 террористических инцидентах, а Швейцария - о двух возможных атаках радикальных исламистов". Это означает, что число атак в 2020 году сопоставимо с показателем 2019 года, когда было зарегистрировано 119 атак, 64 из которых - в Великобритании.

"В общей сложности в результате атак в ЕС в 2020 году погиб 21 человек, - подчеркнули в Европоле. - Еще три человека погибли в Соединенном Королевстве и один - в Швейцарии. За исключением целенаправленного убийства школьного учителя во Франции, жертвы, по всей видимости, выбирались случайно как представители населения, определенного в качестве врага на идеологической основе".

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Версия на английском языке Europol: Over 20 people killed in terrorist attacks in EU last year 
Версия на азербайджанском языке Avropol: 2020-ci ildə Aİ-də terror aktları nəticəsində 20-dən çox insan ölüb

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