Европейский суд раскритиковал Францию за ситуацию в исправительных учреждениях

Европейский суд по правам человека раскритиковал Францию за ситуацию в исправительных учреждениях.

Как передает французское бюро Report, в сегодняшнем решении Европейского суда по правам человека говорится, что тюрьмы в этой стране переполнены.

Суд призвал французское правительство обеспечить заключенных в исправительных учреждениях оборудованием и решить проблему нехватки места.

По данным Минюста Франции, с 2011 года количество заключенных в тюрьмах неуклонно растет. По состоянию на 1 апреля 2019 года во французских тюрьмах содержатся 71 828 человек, что является новым рекордом. Отмечается, что сегодня в тюрьмах Франции 1600 человек спят на матрасах на полу.