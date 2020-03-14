Европейский банк выделит 1 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями коронавируса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит 1 млрд евро на осуществление мер, которые помогут компаниям из 38 стран, где банк ведет деятельность, справиться с последствиями пандемии коронавируса нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном ЕБРР.

"ЕБРР представил кризисный "Пакет солидарности", включающий меры на 1 млрд евро, чтобы помочь компаниям во всем регионе присутствия банка справиться с воздействием пандемии коронавируса, - сказано в документе. - Это первоначальный ответ на кризис, и банк готов сделать больше, когда и если это будет необходимо. Предложения были сегодня одобрены акционерами банка".

ЕБРР намерен оказывать помощь столкнувшимся с временными трудностями компаниям, с которыми банк уже сотрудничает. Среди предусмотренных пакетом мер: расширение торгового финансирования, предоставление краткосрочных займов и кредитных линий на пополнение оборотного капитала, а также реструктуризация имеющихся долгов. Данный набор финансовых инструментов может быть расширен в будущем.