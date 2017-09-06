Европейский суд отверг требования Венгрии и Словакии отменить систему миграционных квот

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Европейский суд правосудия отверг иски Венгрии и Словакии, которые требовали отменить введенные в 2015 году квоты в отношении приема мигрантов, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Венгрия не приняла ни одного мигранта со времени вступления в силу два года назад европейской системы квот по размещению мигрантов, которая должна была снизить давление на такие страны, как Греция и Италия, куда устремлялась основная масса прибывающих в Европу мигрантов.

В рамках этой системы было принято всего 28 тысяч мигрантов, хотя в момент ее утверждения предполагалось, что она охватит до 160 тысяч человек.

Венгрия, Словакия, Чехия и Румыния голосовали против введения квот.

Обратившись с исками в Европейский суд правосудия, Венгрия и Словакия утверждали, что при принятии системы квот были допущены процедурные нарушения, и что квоты не являются адекватной мерой в ответ на миграционный кризис.

Их иски были поддержаны Польшей, где к власти пришло правое правительство.

Однако теперь они отвергнуты высшей судебной инстанцией ЕС, в решении которой говорится: "Суд отвергает иски, представленные Словакией и Венгрией, в отношении временного механизма обязательного размещения беженцев, обратившихся с просьбой об убежище".

Решение суда окончательное и не подлежит апелляции.

Венгрия, Польша и Чехия могут также столкнуться с судебными мерами со стороны Европейской комиссии в связи с неисполнением ими обязательной программы размещения беженцев.