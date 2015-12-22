Европейский стабфонд выделил Греции очередной транш макрофинансовой помощи в €1 млрд

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Европейский стабилизационный механизм (ESM) выделил Греции очередной транш макрофинансовой помощи в €1 млрд, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в распространенном в Люксембурге заявлении ЕSM.

"Совет директоров Европейского стабилизационного механизма одобрил сегодня выделение Греции очередного транша в €1 млрд", - говорится в документе. "Эти средства, выделенные после выполнения правительством Греции второго набора целевых макрофинансовых критериев будут использованы на обслуживание долга, дофинансирование бюджета и дополнительного финансирования проектов, реализуемых по линии структурных фондов ЕС", - отмечается в заявлении.