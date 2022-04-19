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Европейский союз создаст фонд восстановления Украины

Европейский союз создаст фонд восстановления Украины Страны Европейского Союза продолжат активно поддерживать Украину финансово и в сфере безопасности. А также будут способствовать санкционному давлению на Россию.
Другие страны
19 апреля 2022 г. 23:29
Европейский союз создаст фонд восстановления Украины

Страны Европейского Союза продолжат активно поддерживать Украину финансово и в сфере безопасности. А также будут способствовать санкционному давлению на Россию.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом, по итогам закрытой видеоконференции мировых лидеров, заявили руководитель Европейского Совета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в ходе конференции обсуждалась необходимость дальнейшей гуманитарной, финансовой и военной помощи Украины. Также Евросоюз создаст специальный Фонд солидарности Украины, который будет использоваться для поддержки и восстановления демократической Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в планы Евросоюза входит усиление санкционного давления на Россию и увеличение финансовой помощи и помощи в сфере безопасности для Украины.

"Мировые лидеры твердо стоят вместе в поддержке Украины. Мы еще больше ужесточим наши санкции против России и увеличим финансовую помощь и помощь в сфере безопасности для Украины. Спасибо президенту США за созыв этой важной телеконференции", - отметила фон дер Ляйен.

В разговоре участвовали лидеры США, Италии, Франции, ФРГ, Великобритании, Канады, Японии, Польши, Румынии, а также руководители ЕС и генсек НАТО.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Ukraynanın bərpası üçün fond yaradacaq

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