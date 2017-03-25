Европейский Союз празднует свое 60-летие

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Саммит 27 стран-членов Евросоюза, посвященный празднованию 60-летия Римского договора, открылся на Капитолийском холме в итальянской столице.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, встреча глав государств и правительств проходит при повышенных мерах безопасности, так как власти опасаются возникновения беспорядков, которые могут произойти во время манифестаций как сторонников, так и противников единой Европы.

Лидеры ЕС собрались во дворце Консерваторов, где 60 лет назад лидеры шести государств, считающихся основателями ЕС, - Германии, Италии, Франции, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, - подписали международный договор о ликвидации всех преград на пути свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала.

Выступая на мероприятии, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что ЕС, несмотря на все трудности, включая выход Великобритании из сообщества, продолжит свое существование.

Юнкер выразил уверенность, что ЕС отпразднует свое 100-летие.