Европейский союз планирует усилить пограничный контроль

Европейский союз (ЕС) должен усилить визовый контроль и охрану границ на въезде в Шенгенскую зону.
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"Нам необходимо усилить контроль над заявками на визы и безопасность на наших границах, - отметила она. - Сегодня только половина из тех, кто въезжает в ЕС с визой, проходят проверку системой обмена информации в рамках Шенгенской зоны. Это означает, что у нас много непроверенных россиян".
Еврокомиссар в этой связи также отметила необходимость увеличения бюджета на охрану границ.