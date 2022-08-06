Европейский союз осуждает действия России вокруг Запорожской АЭС.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс - Украина, об этом заявил высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.
"ЕС осуждает военные действия России вокруг Запорожской АЭС. Это серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и еще один пример пренебрежения Россией международными нормами. МАГАТЭ должно получить доступ", - написал он в твиттере в субботу.