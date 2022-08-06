Европейский союз осуждает действия России вокруг Запорожской АЭС

Европейский союз осуждает действия России вокруг Запорожской АЭС.

Европейский союз осуждает действия России вокруг Запорожской АЭС.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс - Украина, об этом заявил высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС осуждает военные действия России вокруг Запорожской АЭС. Это серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и еще один пример пренебрежения Россией международными нормами. МАГАТЭ должно получить доступ", - написал он в твиттере в субботу.