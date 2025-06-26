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Европейский совет утвердил стратегию укрепления обороны и безопасности ЕС до 2030 года

Европейский совет утвердил стратегию укрепления обороны и безопасности ЕС до 2030 года Российская агрессия против Украины и ее последствия для европейской и глобальной безопасности названы "экзистенциальным вызовом" для Европейского союза в заключительном коммюнике Европейского совета по итогам сегодняшнего заседания в Брюсселе.
Другие страны
26 июня 2025 г. 18:57
Европейский совет утвердил стратегию укрепления обороны и безопасности ЕС до 2030 года

Российская агрессия против Украины и ее последствия для европейской и глобальной безопасности названы "экзистенциальным вызовом" для Европейского союза в заключительном коммюнике Европейского совета по итогам сегодняшнего заседания в Брюсселе.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на документ, Европа должна быть лучше оснащена для автономных и скоординированных действий перед лицом нынешних и потенциальных угроз, применяя комплексный подход.

Европейский совет подчеркнул, что усиление ЕС в области безопасности и обороны положительно скажется на глобальной и трансатлантической безопасности и дополнит НАТО, которая остается основой коллективной обороны для государств-членов альянса.

Как и в решении, принятом по итогам саммита НАТО в Гааге, предполагается существенное увеличение расходов на европейскую оборону и безопасность, а также более эффективное совместное инвестирования.

Совет призвал законодателей оперативно рассмотреть предложение о стимулировании оборонных инвестиций в бюджете ЕС и продвинуть работу над предложением по решению проблем безопасности и обороны в контексте среднесрочного обзора политики сплочения.

Подчеркнута важность привлечения частного финансирования для оборонной промышленности. Европейский инвестиционный банк получил приглашение продолжить адаптацию своей практики кредитования оборонной промышленности.

Оборона всех сухопутных, воздушных и морских границ ЕС способствует безопасности Европы в целом, особенно в отношении восточной границы ЕС, учитывая угрозы со стороны России и Беларуси, говорится в документе. Еврокомиссии и верховному представителю поручено представить дальнейшие предложения по укреплению военной мобильности.

Отметим, что на следующем заседании в октябре будет проведен обзор прогресса по принятым решениям.

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