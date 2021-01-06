Европейский регулятор одобрил вакцину от коронавируса Moderna для ЕС

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении европейского регулятора.
"Это вторая вакцина, которая одобрена EMA", - говорится в документе. Ее рекомендуется использовать для лиц старше 18 лет.
18 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов CША (FDA) одобрило обращение американской компании Moderna о регистрации ее вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.