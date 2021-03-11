Европейский регулятор одобрил вакцину от коронавируса компании Janssen

Окончательное решение по выведению вакцины на европейский рынок должна принять Европейская комиссия

Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование на территории Евросоюза вакцины от коронавируса компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении регулятора.

"ЕМА рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины Janssen для использования среди лиц старше 18 лет", - говорится в документе.

Теперь окончательное решение по выведению вакцины на европейский рынок должна принять Европейская комиссия.