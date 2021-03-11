Европейский регулятор одобрил вакцину от коронавируса компании Janssen

Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование на территории Евросоюза вакцины от коронавируса компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении регулятора.
"ЕМА рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины Janssen для использования среди лиц старше 18 лет", - говорится в документе.
Теперь окончательное решение по выведению вакцины на европейский рынок должна принять Европейская комиссия.